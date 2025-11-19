Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Suzuki Fronx & Satria Diekspor ke Pasar Asean, Wamenperin: Makin Kuat

Rabu, 19 November 2025 – 00:07 WIB
Suzuki Fronx & Satria Diekspor ke Pasar Asean, Wamenperin: Makin Kuat - JPNN.COM
Wakil Menteri Kementerian Perindustrian Faisol Riza mengapresiasi Suzuki Indomobil Motor (SIM) yang mengekspor Suzuki Fronx dan Satria. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, CIKARANG - Wakil Menteri Kementerian Perindustrian Faisol Riza mengapresiasi Suzuki Indomobil Motor (SIM) yang mengekspor Suzuki Fronx dan Satria ke pasar Asean.

Menurut dia, langkah yang dilakukan jenama asal Jepang itu sangat positif bagi industri otomotif nasional.

"Seremoni ekspor hari ini menunjukkan bahwa industri otomotif kita akan semakin kuat dan bisa menjadi pemain globa," ujar Wamenperin Faisol di sela acara Export Ceremony of Suzuki Fronx dan Satria di fasilitas Plant Cikarang, Jawa Barat, Selasa (18/11).

Baca Juga:

Dia mengaku bangga dengan kedua produk Suzuki yang diekspor di sejumlah pasar di Asia Tenggara. Sebab, mobil tersebut sangat diminati.

Terlebih, kata dia, kedua produk tersebut diproduksi di pabrik Suzuki yang berada di Cikarang, Jawa Barat.

"Kontribusi Suzuki khsusunya Fronx dan Satria di Asia Tenggara adalah produk yang digemari. Tentunya mobil Suzuki Fronx dan Satria adalah hasil pengembangan R&D dari Suzuki selama ini," kata Wamenperi Faisol.

Baca Juga:

SIM resmi mengekspor dua model made in Indonesia, yaitu Fronx dan Satria. Kedua model itu akan meramaikan jalanan untuk wilayah di Asia Tenggara seperti Laos, Malaysia, Kamboja, Filipina, dan Vietnam.

President Director PT Suzuki Indomobil Motor - PT Suzuki Indomobil Sales, Minoru Amano mengemukakan ekspor perdana Fronx dan Satria adalah bentuk nyata dari kesiapan Indonesia untuk bersaing pada pasar Internasional.

Wakil Menteri Kementerian Perindustrian Faisol Riza mengapresiasi Suzuki Indomobil Motor (SIM) yang mengekspor Suzuki Fronx dan Satria.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki Fronx  New Suzuki Satria  pasar asean  wamenperin Faisol Riza  ekspor 
BERITA SUZUKI FRONX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp