Suzuki Fronx SGX Hybrid Kuro Tampil Gahar di GIIAS 2026, Harga Rp 300 Jutaan

Minggu, 02 Agustus 2026 – 06:44 WIB

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan Suzuki Fronx SGX Hybrid Kuro di ajang GIIAS 2026.

Varian baru menampilkan sebuah SUV coupe dengan karakter lebih sporty, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan.

Deputy Managing Director PT SIS, Donny Saputra, mengatakan Fronx SGX Hybrid Kuro dirancang untuk melengkapi pilihan di keluarga Fronx, dengan pembaruan pada desain serta fitur pendukung mobilitas harian.

Secara tampilan, penyegaran paling mencolok terlihat pada penggunaan New Black Front Grille Garnish, yang mempertegas dominasi warna hitam di bagian depan.

Sentuhan tersebut membuat karakter Fronx SGX Hybrid Kuro tampil lebih maskulin dan agresif dibandingkan varian sebelumnya.

Tak hanya mengandalkan ubahan kosmetik, Suzuki juga membekali model ini dengan Digital Video Recorder (DVR) sebagai fitur standar.

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Perangkat tersebut mampu merekam kondisi di depan kendaraan secara real time, sementara hasil rekamannya dapat diakses melalui aplikasi di ponsel.

Kehadiran DVR diharapkan memberi rasa aman sekaligus menjadi dokumentasi selama perjalanan.