Suzuki Gixxer SF 2026 Tampil Lebih Matang dan Bergaya, Cocok Masuk ke Indonesia

Jumat, 17 Oktober 2025 – 09:46 WIB
Suzuki Gixxer SF 155 model 2026. Foto: suzuki

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki kembali bikin gebrakan di India lewat peluncuran Gixxer SF 2026, motor sport fairing 155 cc yang tampil makin matang dan bergaya.

Meski baru meluncur di Negeri Bollywood, kehadirannya memantik spekulasi: apakah ini calon pengganti Suzuki GSX-R150 di Indonesia?

Sekilas, Gixxer SF 2026 memang punya aura lebih dewasa dibanding pendahulunya.

Suzuki tak banyak mengubah desain besar-besaran, tetapi fokus pada penyegaran visual dengan dua kombinasi warna baru — Metallic Oort Grey/Pearl Mira Red dan Glass Sparkle Black/Metallic Oort Grey.

Sentuhan glossy dan matte bikin tampilannya seperti sportbike 250 cc yang menyusut jadi versi kompak.

Desain Kecil, Rasa Besar

Walau cuma bermesin 155 cc, Gixxer SF 2026 tetap tampil seperti motor besar. Fairing tebal, bodi kekar, serta knalpot ganda memberi kesan agresif dan tetap elegan.

Suzuki tetap menjaga kenyamanan khas Gixxer SF dengan tinggi jok 795 mm—masih ramah untuk postur rata-rata pengendara Asia.

Suzuki India meluncurkan Gixxer SF 2026, motor sport fairing 155 cc yang tampil makin matang dan bergaya. Bakal ke Indonesia menggantikan GSX- R150?

TAGS   Suzuki Gixxer SF  Suzuki GSX R150  Motor sport ringan  Motor Suzuki  suzuki Indonesia 

