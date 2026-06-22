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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Suzuki Grand Vitara Punya Fitur Baru, Bikin Pengemudi Makin Nyaman

Senin, 22 Juni 2026 – 14:38 WIB
Suzuki Grand Vitara Punya Fitur Baru, Bikin Pengemudi Makin Nyaman - JPNN.COM
Suzuki Grand Vitara. Foto: Suzuki

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melakukan peningkatan pada model Grand Vitara dengan menambah fitur ventilated seat pada jok baris depan.

Dengan adanya fitur tersebut membuat pengendara maupun penumpang makin nyaman saat melakukan perjalan jarak jauh.

Deputy 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra mengatakan penambahan fitur ventilated seat pada Grand Vitara merupakan wujud kehadiran fitur yang tepat guna.

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"Pelanggan bisa merasakan manfaatnya secara langsung di tubuh. Dengan demikian, perjalanan jarak jauh akan jadi lebih nyaman,” ungkap Donny dalam siaran persnya, Senin (22/6).

Ventilated seat merupakan fitur yang bekerja dengan menghisap udara dari dalam kabin melalui permukaan kursi.

Saat fitur itu diakifkan, hawa panas yang dikeluarkan tubuh penumpang akan ikut terhisap, kemudian secara efektif tergantikan oleh udara kabin.

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Sehingga pengguna langsung merasakan sensasi sejuk yang menyegarkan, terutama pada area punggung dan paha yang bersentuhan langsung dengan jok.

Kehadiran fitur itu dinilai relevan dengan penggunaan kendaraan di Indonesia.

Suzuki Grand Vitara memiliki fitur baru yang membuat pengendara maupun penumpang makin nyaman saat melakukan perjalanan jarak jauh.

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TAGS   suzuki grand vitara  Fitur baru  ventilated seat  Suzuki Indomobil Sales 
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