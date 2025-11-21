Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Suzuki GSX-8R dan V-Strom 1050RE Kini Tampil Lebih Galak dengan Warna Baru

Jumat, 21 November 2025 – 06:21 WIB
Suzuki GSX-8R dan V-Strom 1050RE Kini Tampil Lebih Galak dengan Warna Baru - JPNN.COM
Suzuki V-Strom 1050RE dengan warna baru. Foto: suzuki

jpnn.com - Suzuki sedang mengencangkan strategi mereka untuk memikat kembali perhatian publik.

Tanpa banyak bicara, dua motor andalannya—GSX-8R dan V-Strom 1050RE—mendapat sentuhan penyegaran lewat permainan warna yang lebih berani.

Suzuki GSX-8R, motor sport yang mengaspal pada akhir 2023, kini tampil makin percaya diri.

Baca Juga:

Kombinasi bodi putih dengan pelek biru langsung mencuri pandang, memberikan nuansa balap yang lebih terang dan segar.

Bagi penggemar tampilan agresif, Suzuki juga menghadirkan opsi hitam matte dengan pelek merah—perpaduan yang terasa seperti ‘teriakan’ performa dari kejauhan.

Ciri khas Suzuki melalui warna Metallic Triton Blue tetap dipertahankan.

Baca Juga:

Namun, ada sedikit twist: pelek kini diberi warna hitam, bukan abu-abu seperti sebelumnya, membuat tampilannya lebih tegas.

Meski tampilannya makin liar, GSX-8R tetap mempertahankan jantung mekanis paralel twin 776 cc bertenaga 81,7 bhp dan torsi 57,5 lb-ft.

Dua motor andalan Suzuki—GSX-8R dan V-Strom 1050RE—mendapat sentuhan penyegaran lewat permainan warna yang lebih berani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki  suzuki GSX-8R  suzuki V-Strom 1050RE  Motor Suzuki 
BERITA SUZUKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp