Suzuki Ikut Turun Tangan Bantu Korban Bencana Sumatra-Aceh

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumtera dan Aceh.

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana finansial dan disalurkan melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

President Director PT. SIS, Minoru Amano, mengatakan bantuan diharapkan dapat menjadi solusi awal, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan mendesak para korban.

“Fokus kami dalam memberikan donasi merupakan wujud tanggap darurat serta upaya pemulihan awal bagi kebutuhan esensial para korban."

"Semoga peristiwa ini cepat usai dan kondisi masyarakat kembali pulih melalui bantuan yang kami salurkan melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia,” ujar Minoru Amano dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (19/12).

Suzuki Indonesia mengerahkan dana finansial senilai ratusan juta rupiah yang disalurkan dalam waktu sepekan setelah bencana terjadi.

Langkah cepat itu dinilai penting untuk memastikan bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.

Donasi tersebut diharapkan memberikan dampak efektif dalam menjangkau luasnya wilayah terdampak banjir, sekaligus mempercepat penyaluran bantuan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.