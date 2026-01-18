Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Suzuki Jimny Bekas Disebut Punya Harga Stabil, Bisa Jadi Investasi

Minggu, 18 Januari 2026 – 20:23 WIB
Suzuki Jimny Bekas Disebut Punya Harga Stabil, Bisa Jadi Investasi - JPNN.COM
Suzuki Jimny bekas menjadi perhatian masyarakat karena salah satu mobil bekas berkualitas yang punya nilai investasi tinggi. Foto: SIS

jpnn.com, JAKARTA - Membeli mobil bekas bukan sekadar alternatif, tetapi sudah menjadi strategi cerdas.

Sebab, ada sejumlah mobil bekas yang memiliki harga tinggi dan stabil di Indonesia.

Salah satunya ialah Suzuki Jimny. SUV lima penumpang itu menjadi perhatian masyarakat karena salah satu mobil bekas berkualitas yang punya nilai investasi tinggi.

Baca Juga:

SUV berlogo S itu tidak hanya dicari untuk penggunaan harian atau hobi offroad, tetapi juga oleh kolektor karena harga jual kembalinya sering tetap tinggi.

Oleh karena itu, pembeli perlu memahami faktor yang membuatnya bernilai tinggi sebelum memilih unit bekas yang tepat.

Mengapa Suzuki Jimny Bekas Diburu di Pasar

Jimny sebagai mobil bekas berkualitas tidak lepas karena tingginya permintaan sebagai alasan utama.

Baca Juga:

Kelangkaan unit baru di Indonesia, yang membuat minat pada pasar mobil bekas terus meningkat.

Jimny punya citra kuat sebagai SUV sejati dengan performa 4WD yang mampu melintasi medan berat, sekaligus tetap praktis untuk penggunaan harian.

Suzuki Jimny bekas menjadi perhatian masyarakat karena salah satu mobil bekas berkualitas yang punya nilai investasi tinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki Jimny  OLX  harga mobil bekas  SUV  harga Suzuki Jimny 
BERITA SUZUKI JIMNY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp