Suzuki Jimny Terbaru Disuntik Fitur ADAS, Dijual Awal Bulan Depan

Kamis, 23 Oktober 2025 – 17:04 WIB

jpnn.com - Suzuki melakukan pembaruan pada Jimny tiga pintu dan Jimny Serra untuk pasar di Jepang.

Mobil legendaris itu akan mendapatkan sentuhan teknologi mutakhir, salah satunya fitur Advenced Drive Assistance System (ADAS) Level 2.

Selain itu, Suzuki Jimny juga mendapatkan fitur konektivitas yang membuat mobil itu semakin aman dikendarai.



Produsen mobil berlogo S itu akan menjual Jimny terbarunya pada 4 November 2025 di Jepang.

Dikutip dari Motoroids, Kamis (23/10), secara eksterior tampilan Jimny tidak berubah banyak, desainnya tetap klasik dan tangguh.

Bagian interior pun masih tetap dipertahankan alias tidak ada perubahan.

Namun, di balik tampilannya, Suzuki menyematkan teknologi keselamatan baru yang bikin pengalaman berkendara jauh lebih nyaman.

Adapun sejumlah fitur baru di Jimny di antaranya collision damage mitigation braking, lane departure prevention, adaptive cruise control, dan rearward false-start prevention.

Paket fitur itu memberikan SUV tersebut mencegah tabrakan, membantu risiko benturan frontal, juga menjaga mobil tetap berada di jalurnya saat berkendara di jalan raya.