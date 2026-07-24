Suzuki Katana Edisi Eksklusif Hanya 10 Unit di Dunia, Harga Rp 255 Juta

jpnn.com - Suzuki menghadirkan Katana Akrapovic Limited Edition sebagai model paling eksklusif.

Bukan karena peningkatan performa, melainkan lantaran produksinya yang sangat terbatas, hanya 10 unit di dunia, tentu menjadi incaran para kolektor.

Secara tampilan, edisi spesial Katana mendapat sentuhan aksesori premium berupa knalpot Akrapovic, jok eksklusif dengan bordir khusus, pelindung tangki, serta pelat nomor seri.

Sentuhan tersebut membuat karakter retro modern Katana tampil makin istimewa.

Desainnya tetap mempertahankan DNA Suzuki GSX1100S Katana yang melegenda sejak 1981, lengkap dengan siluet tajam dan garis bodi khas yang menjadi identitas model.

Di balik fairing, Suzuki tidak mengubah sektor mekanis.

Katana Akrapovic Limited Edition masih mengandalkan mesin empat silinder segaris 999 cc.

Tenaga yang dihasilkan mencapai 152 hp dan torsi 106 Nm, serta mesin telah memenuhi standar emisi Euro 5+.