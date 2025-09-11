Suzuki Memperkenalkan XL7 Hybrid Alpha Kuro di Indonesia, Catat Tanggal Peluncurannya

Kamis, 11 September 2025 – 16:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS), secara resmimengumumkan peluncuran New XL7 Hybrid Alpha Kuro.

Varian tertinggi XL7 Hybrid itu akan diperkenalkan secara daring pada tanggal 19 September 2025.

Suzuki XL7 Hybrid mengusung konsep desain elegan dengan aksen warna hitam yang melambangkan kemewahan, ketangguhan, serta ekspresi bagi pribadi pengendara.

4W Deputy Managing Director PT. Suzuki Indomobil Sales Donny Ismi Saputra menegaskan, "Melihat antusiasme terhadap New XL7 Hybrid Alpha sebagai varian paling diminati, kini kami hadirkan New XL7 Hybrid Alpha Kuro."

"Tiga pilihan warna kendaraan dengan aksen hitam eksklusif ini menjadi persembahan spesial untuk konsumen setia Suzuki," kata dia.

Desain Eksklusif dengan Aksen Hitam

New XL7 Hybrid Alpha Kuro hadir dengan sentuhan warna hitam yang mendominasi eksterior, menciptakan aura eksklusif.

Banyak perubahan yang hadir di XL7 Hybrid Alpha Kuro, meliputi head lamp dan rear lamp dalam balutan warna hitam.