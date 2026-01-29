Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Suzuki Menjalankan Program Perbaikan untuk Grand Vitara

Kamis, 29 Januari 2026 – 20:10 WIB
Suzuki Menjalankan Program Perbaikan untuk Grand Vitara - JPNN.COM
Suzuki Grand Vitara. Foto: Suzuki

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen terhadap keselamatan dan kualitas produk, Suzuki mengumumkan kampanye perbaikan untuk model Grand Vitara di Indonesia.

Program dikemas dalam tajuk Suzuki Product Quality Update, yang menyasar unit dengan kriteria produksi tertentu.

Melalui kampanye tersebut, Suzuki mengimbau pemilik Grand Vitara untuk melakukan pemeriksaan kualitas pada komponen Speedometer Assy Comb di bengkel resmi.

Baca Juga:

Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala sekaligus bentuk tanggung jawab pabrikan kepada konsumen.

Berdasarkan data internal perusahaan, recall mencakup 148 unit Suzuki Grand Vitara yang diproduksi dalam rentang Desember 2024 hingga April 2025.

Pemeriksaan difokuskan pada indikator level bahan bakar dan lampu peringatan di panel speedometer yang berpotensi mengalami penyimpangan akurasi informasi.

Baca Juga:

Asst to Aftersales Department Head of Service PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi, menjelaskan bahwa kampanye ini dilakukan sebagai langkah preventif.

"Suzuki menginformasikan adanya kebutuhan pemeriksaan kualitas pada komponen speedometer Grand Vitara."

Komitmen terhadap keselamatan dan kualitas produk, Suzuki mengumumkan kampanye perbaikan untuk model Grand Vitara di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki  suzuki grand vitara  recall grand vitara  grand vitara 
BERITA SUZUKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp