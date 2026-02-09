Suzuki S-Presso, Mobil Kompak yang Punya Desain Modern, Cocok untuk Gen Z

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Suzuki Sales Indonesia (SIS) tidak hanya memamerkan mobil listrik di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Namun, pabrikan mobil asal Jepang itu menampilkan sejumlah produk andalannya, salah satunya ialah Suzuki S-Presso.

Kehadiran mobil tersebut tentu menjadi kesempatan bagi generasi muda atau gen z yang sedang kendaraan lincah tetapi irit BBM.

Pasalnya, Suzuki S-Presso hadir dengan dimensi panjang 3.565 mm, lebar 1.520mm, dan jarak sumbuh roda 2.380 mm.

Dengan dimensi tersebut memudahkan pengemudi khususnya pemula untuk melakukan manuver kemacetan kota Jakarta hingga saat memarkirkan kendaraan di area yang terbatas.

Secara tampilan, Suzuki S-Presso memiliki gril depan berukuran besar, lampu utama bergaya klasik, serta bumper yang sedikit lebih menonjol memberikan kesan tangguh pada mobil tersebut.

Bagian samping tampak sederhana dengan pelek berukuran 14 inci dengan ban berukuran 165/70.

Masuk ke kabin, kesan modern terpancar dari dashboard yang memiliki desain unik.