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JPNN.com - Otomotif - Motor

Suzuki Saluto MY2026: Skutik Retro 125cc Seharga Rp 49 Juta

Senin, 06 Juli 2026 – 08:03 WIB
Suzuki Saluto MY2026: Skutik Retro 125cc Seharga Rp 49 Juta - JPNN.COM
Suzuki Saluto 125 MY2026. Foto: suzuki

jpnn.com - Suzuki baru saja memperkenalkan skutik 125 cc bergaya retro - Saluto 125 model 2026 di pasar Taiwan.

Skutik Saluto hadir menggabungkan sentuhan desain khas Italia dengan teknologi modern Jepang.

Daya tarik utama Saluto 125 memang bukan pada performa mesin, melainkan tampilannya yang berbeda dari mayoritas skutik di kelasnya.

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Motor dirancang oleh desainer Italia, Alessandro Tartarini, dengan garis bodi membulat, aksen krom, serta jok ala skuter Eropa.

Meski tampil vintage, fitur yang dibawa tergolong modern. Saluto 125 sudah dibekali sistem keyless.

Remote dapat mendeteksi kendaraan dalam jarak sekitar 1,5 meter, termasuk menyalakan lampu, membuka tutup tangki, hingga membuka jok.

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Kepraktisan juga menjadi nilai tambah leeat akses mudah ke bagasi.

Di balik panel instrumen, Suzuki memadukan speedometer analog dengan layar LCD yang menampilkan informasi kecepatan, odometer, jam, dan indikator bahan bakar.

Suzuki baru saja memperkenalkan skutik 125 cc bergaya retro - Saluto 125 model 2026 di pasar Taiwan.

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TAGS   Suzuki  suzuki saluto 125  Skutik retro  harga suzuki saluto 125 
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