Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Suzuki Satria Pro Mengambil Jalan Elite, Sedangkan F150 Lebih Bersahabat

Minggu, 09 November 2025 – 17:51 WIB
Suzuki Satria Pro Mengambil Jalan Elite, Sedangkan F150 Lebih Bersahabat - JPNN.COM
Suzuki Satria Pro dan F150 hadir bagi pencinta sport underbone Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, BOGOR - Jika Anda pernah meneguk adrenalin ketika memacu motor bebek kecepatan tinggi, berarti nama Suzuki Satria telah akrab di telinga.

Setelah lebih dari dua dekade menjadi ikon dan legenda underbone, Suzuki kembali menggebrak dengan peluncuran generasi terbaru: Satria Pro dan Satria F150.

“Sudah lebih dari dua dekade model Satria dipercaya publik sebagai ikon dan legenda kecepatan. Kini saat yang tepat bagi Suzuki untuk kembali memberikan pembaruan, sekaligus menaikkan standar baru," ungkap Kepala Departemen Penjualan & Pemasaran 2W PT Suzuki Indomobil Sales, Teuku Agha, di Bogor, Sabtu.

Baca Juga:

Mari kita telisik “jiwa baru” dari sport underbone besutan Suzuki tersebut.

Mesin & Performa

Baik Satria Pro maupun Satria F150 dibekali mesin 4-tak 150cc berkonfigurasi DOHC 4-Valve, sistem injeksi bahan bakar (Fuel Injection) dan pendingin cair (Liquid Cooled).

Baca Juga:

Suzuki Satria mampu memproduksi tenaga maksimum 18,23 hp pada 10.000 rpm dan torsi puncak 13,8 Nm pada 8.500 rpm.

Fitur & Teknologi

Jika Anda pernah meneguk adrenalin ketika memacu motor bebek kecepatan tinggi, berarti nama Suzuki Satria telah akrab di telinga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki Satria  Suzuki Satria F150  Suzuki Satria Pro  spesifikasi Suzuki Satria Pro  harga Satria Pro 
BERITA SUZUKI SATRIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp