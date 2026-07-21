Suzuki Siap Rilis Mobil Listrik Mungil, Dimensinya Lebih Kecil dari BYD Atto 1

jpnn.com - Suzuki mengumumkan akan meluncurkan mobil listrik berukuran kecil pada tahun depan.

Kehadiran mobil listrik itu dikatakan untuk menyaingi kendaraan listrik murah asal Tiongkok.

Publikasi otomotif Drive pada Jumat (17/7), mengutip siaran Autocar, menyebutkan bahwa Suzuki berencana menjual versi produksi dari mobil konsep Vision e-Sky.

Secara dimensi, mobil itu lebih kecil dari rivalnya, seperti BYD Atto 1 dan Honda Super-One.

Vision e-Sky memiliki panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.625 mm.

Mobil kompak kecil berbentuk kotak dengan lima pintu itu diklaim menawarkan jarak tempuh lebih dari 270 km.

Jika pengujian kemampuan jelajahnya mengacu pada Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) Eropa, maka mobil listrik kecil Suzuki melampaui Super-One yang berjarak tempuh 206 km dan bersaing dengan Atto 1 yang berjarak tempuh 220 km dan 310km.

Menurut publikasi Autocar, mobil ini akan dijual seharga 20.000 pound sterling (kurang lebih Rp 483 juta) di pasar Inggris.