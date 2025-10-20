Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Suzuki Siapkan Model Baru di GJAW 2025, Ini Bocorannya

Senin, 20 Oktober 2025 – 20:03 WIB
Suzuki Siapkan Model Baru di GJAW 2025, Ini Bocorannya - JPNN.COM
Rencana model baru Suzuki di GJAW 2025. Foto: SIS

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang penghujung 2025, Suzuki tampaknya tak ingin melewatkan panggung besar otomotif Indonesia tanpa kejutan.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengonfirmasi bakal membawa sesuatu yang baru di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, yang akan digelar pada 21–30 November di ICE BSD, Tangerang.

Kabar itu mencuat dari pernyataan 4W Deputy Managing Director PT SIS Dony Ismi Saputra, di sela Jambore Suzuki Club 2025, akhir pekan lalu.

Baca Juga:

Dengan nada penuh rahasia, Dony memberi sinyal kuat akan hadirnya model anyar di pameran tersebut.

“Tunggu saja detail informasinya dari kami. Pasti ada yang akan kami perkenalkan di GJAW,” ujar Dony sambil tersenyum.

Meski belum mau buka kartu, ada beberapa prediksi yang muncul, seperti edisi khusus Grand Vitara atau model penyegaran MPV keluarga, Ertiga.

Baca Juga:

Prediksi pertama, itu mengacu model Grand Vitara Phantom Blaq Edition, yang belum lama ini debut di pasar global.

Apalagi, Suzuki belakangan tengah rajin meluncurkan edisi spesial berkelir gelap, seperti sebelumnya XL7 Kuro, yang mendapat sambutan positif dari konsumen tanah air.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengonfirmasi bakal membawa sesuatu yang baru di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 akhir November

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki  gjaw 2025  Suzuki Ertiga terbaru  suzuki grand vitara  suzuki gjaw 2025 
BERITA SUZUKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp