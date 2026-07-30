Suzuki Sulap Booth GIIAS 2026 Jadi Arena Seru untuk Keluarga

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Suzuki tak hanya membawa deretan mobil andalannya ke GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Suzuki juga menyulap booth-nya menjadi ruang yang menawarkan pengalaman interaktif bagi seluruh pengunjung.

Berlokasi di Hall 8, Booth 8A, ICE BSD City, Suzuki menghadirkan berbagai aktivitas, hiburan, hingga fasilitas ramah keluarga sepanjang pameran 30 Juli–9 Agustus.

Salah satu sorotan utama adalah kehadiran Suzuki XL7 terbaru yang melengkapi jajaran kendaraan SUV, MPV, city car, hingga mobil niaga.

Total ada 18 unit kendaraan yang dipamerkan, termasuk Fronx, Grand Vitara, Jimny 3-Door dan 5-Door, e VITARA sebagai mobil listrik pertama Suzuki, All New Ertiga, APV, S-Presso, serta New Carry Moko.

Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra, mengatakan pihaknya ingin setiap pengunjung merasakan pengalaman berbeda saat datang ke booth Suzuki.

"Mulai dari mengenal produk lebih dekat, berdiskusi dengan tim, hingga menikmati berbagai aktivitas interaktif," ujar Donny di Tangerang, Kamis (30/7).

Tak hanya memamerkan kendaraan, Suzuki juga menghadirkan permainan berhadiah merchandise eksklusif, Kids Corner, Nursery Room, serta panggung hiburan yang dimeriahkan penampilan Slank, Weird Genius, Novia Bachmid, dan Splitfire.