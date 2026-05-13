Suzuki Super Carry X Limited: Selain Diajak Kerja, Juga Siap untuk Rekreasi

Rabu, 13 Mei 2026 – 13:17 WIB

jpnn.com - Suzuki kembali menarik perhatian lewat peluncuran Super Carry X Limited 4WD di ajang Japan Truck Show 2026.

Konsep sebagai kendaraan niaga mungil pun otomatis naik kelas. Lewat sentuhan aksesori Hard Cargo, membuatnya siap diajak berpetualang.

Fokus ubahan terlihat pada sektor eksterior. Suzuki memberikan aksen gloss-black di beberapa bagian bodi yang dipadukan dengan pelek kaleng berwarna hitam senada.

Kesan tangguh makin kuat berkat decal bertema Mountain Trail di sisi samping mobil mungil atau kei car itu.

Paket aksesori Hard Cargo juga menghadirkan roof rack multifungsi, yang dirancang untuk membantu pengguna membawa barang berdimensi besar atau panjang.

Sentuhan tersebut membuat Super Carry X Limited tidak hanya cocok dipakai sebagai kendaraan kerja, tetapi juga mendukung aktivitas rekreasional.

Di balik tampilannya yang lebih macho, kei truck ini tetap mempertahankan mesin 660 cc naturally aspirated.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sekitar 50 dk yang disalurkan melalui sistem penggerak 4WD selektif, lengkap dengan fitur differential lock untuk menghadapi medan sulit.