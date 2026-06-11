Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Suzuki Wagon R FFV Bisa Minum Bensin atau Etanol Murni

Kamis, 11 Juni 2026 – 07:32 WIB
Suzuki Wagon R FFV Bisa Minum Bensin atau Etanol Murni - JPNN.COM
Suzuki Wagon R Flex-Fuel Vehicle. Foto: suzuki

jpnn.com - Pemanfaatan etanol sebagai campuran bahan bakar mulai mendapat perhatian di berbagai negara.

Di Indonesia telah mewajibkan penerapan campuran etanol 5 persen (E5) untuk seluruh bensin nonsubsidi. Berbeda dengan India, langkah yang diambil bahkan lebih jauh.

Oleh karena itu, Maruti Suzuki baru saja merilis Wagon R FFV (Flex Fuel Vehicle).

Baca Juga:

Mobil produksi massal pertama Suzuki yang dirancang mampu menggunakan berbagai komposisi campuran bensin dan etanol, bahkan E100 (etanol murni).

Suzuki menjelaskan teknologi flex fuel memungkinkan kendaraan secara otomatis menyesuaikan karakter pembakaran, sesuai jenis bahan bakar yang digunakan.

Hal itu dimungkinkan berkat sistem kalibrasi ECU yang mampu mengatur kinerja mesin untuk berbagai kadar etanol.

Baca Juga:

Penggunaan etanol dalam porsi lebih besar juga diyakini dapat membantu menekan emisi partikulat (PM).

Manfaatnya meningkatkan kualitas udara dan mengurangi dampak lingkungan dari sektor transportasi.

Suzuki Wagon R FFV (Flex Fuel Vehicle) yang dirancang mampu menggunakan berbagai komposisi campuran bensin dan etanol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki  Suzuki Wagon R  Suzuki Wagon R FFV  bensin campur etanol 
BERITA SUZUKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp