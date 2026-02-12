Suzuki XBee Mejeng di IIMS 2026, Sinyal Kuat Masuk Indonesia?

jpnn.com, JAKARTA - Selain memajang lini produk andalan, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) turut membawa “bintang tamu” spesial di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Sosok itu ialah Suzuki XBee, dibaca Cross Bee, yang langsung mencuri perhatian sejak hari pertama pameran.

Secara tampilan, XBee hadir dengan karakter unik. Dua lampu depan berbentuk bulat berpadu dengan grill memanjang serta bumper berukuran besar yang tegas.

Aksen hitam pada bumper memperkuat kesan tangguh sekaligus stylish, membuatnya tampil beda di antara mobil lain di lantai pameran.

Meski belum banyak informasi resmi yang diungkap, dimensi Suzuki XBee disebut-sebut tak jauh berbeda dari S-Presso.

Namun dari sisi fitur, model yang dipamerkan di IIMS 2026 terlihat lebih unggul.

Masuk ke kabin, desain interiornya terbilang sederhana namun fungsional. Tata letaknya dibuat presisi untuk memudahkan pengemudi.

Setir palang tiga, layar tengah sebagai pusat hiburan, serta tombol fisik yang tetap dipertahankan memberikan kemudahan dalam pengoperasian.