Suzuki XL7 2026, Sentuhan Baru Bikin SUV Keluarga Makin Berkarakter

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Indonesia memberikan penyegaran pada SUV tiga baris andalannya, Suzuki XL7.

Model 2026 kini hadir dengan tampilan eksterior yang lebih modern dan berkarakter untuk memperkuat daya tarik di segmen SUV keluarga.

Perubahan paling mencolok terlihat pada bagian depan. Suzuki membekali XL7 dengan desain grille baru yang lebih tegas, dipadukan garnish bumper bawah serta lampu utama LED beraksen baru yang membuat wajah SUV ini tampil lebih segar.

Karakter sporty juga diperkuat lewat penggunaan LED foglamp bergaya baru, yang membuat tampilan depan makin berani.

Penyegaran tidak berhenti di situ. Suzuki turut menambahkan roof rail, garnish side sill splash, door handle dengan desain baru, serta pelek berukuran 16 inci yang mempertegas kesan tangguh.

Beralih ke belakang, XL7 model 2026 mendapat sentuhan baru pada tailgate spoiler, kombinasi lampu belakang dengan aksen hitam, hingga antena model sirip hiu yang menambah kesan modern.

Suzuki juga menghadirkan pilihan warna baru. Varian XL7 Beta Hybrid dan XL7 Zeta kini tersedia dalam warna Marble Black.

Sementara itu, XL7 Alpha Hybrid memperoleh dua pilihan warna baru, yakni Ice Grayish Blue-Black dan Marble Black, melengkapi penyegaran tampilan SUV keluarga tersebut. (rdo/jpnn)