Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro Tawarkan Promo Menarik

jpnn.com, SEMARANG - Meramaikan GIIAS Semarang 2025 yang berlangsung hingga 28 September nanti, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menawarkan pelbagai line-up mobil andalan dan program promo.

Promo bertajuk double bonus itu tidak hanya berlaku untuk pembelian Suzuki Fronx hingga Jimny 5-door saja, tetapi juga XL7 Hybrid Alpha Kuro yang baru saja diris.

Dept. Head 4W Sales PT SIS Randy R. Murdoko mengatakan GIIAS Semarang 2025 adalah titik krusial bagi mereka untuk menyapa konsumen di Jawa Tengah secara langsung.

“Kami turut serta menjadi salah satu eksibitor di pameran GIIAS Semarang 2025. Sisi istimewa kali ini adalah kami membawa salah satu mobil yang belum lama diluncurkan, New XL7 Hybrid Alpha Kuro,” ungkap Randy dalam keterangannya,

Di GIIAS Semarang 2025, Suzuki menghadirkan berbagai hadiah menarik kepada konsumen yang melakukan pemesanan kendaraan (SPK) selama pameran.

Hadiah menarik mencakup handphone, smartwatch, ekstra cashback hingga Rp 2 juta, serta voucer belanja hing sampai Rp 4 juta.

Pembelian New Carry makin untung dengan tambahan paket aksesori, sementara konsumen yang memilih Ertiga, XL7, atau Jimny berkesempatan memperoleh benefit tambahan berupa free DVR/dashcam.

Khusus Jimny 5-door, tersedia tambahan keuntungan berupa travel voucher senilai Rp 25 juta selama September serta free coating.