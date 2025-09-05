Suzuki XL7 Hybrid Alpha Serba Hitam Siap Dirilis, Harga Mulai Rp 300 Jutaan

Jumat, 05 September 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengumumkan akan meluncurkan XL7 Hybrid Alpha Kuro pada Jumat (19/8) mendatang.

Varian tertinggi dari XL7 Hybrid itu akan hadir dengan desain elegan dan aksen warna hitam yang melambangkan kemewahan, ketangguhan, serta ekspresi bagi pribadi pengendara.

4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Ismi Saputra mengatakan pihaknya melihat antusiasme terhadap XL7 Hybrid Alpha sebagai varian paling diminati

"Kami hadirkan XL7 Hybrid Alpha Kuro. Tiga pilihan warna kendaraan dengan aksen hitam eksklusif ini menjadi persembahan spesial untuk konsumen setia Suzuki," kata Donny dalam siaran persnya, Kamis (4/9).



SUV berlogo S terbaru itu hadir dengan sentuhan warna hitam yang mendominasi eksterior, sehingga menciptakan aura eksklusif.

Adapun detail perubahan tersebut mencakup head lamp dan rear lamp dalam balutan warna hitam, arnish bumper front and rear, roof rail, door handle set, serta garnish side sill splash dengan lapisan hitam

Ada juga Black tailgate garnish, rear upper spoiler, dan emblem Alpha yang serba hitam



Selain desain, XL7 Hybrid Alpha Kuro dilengkapi teknologi unggulan seperti Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) efisiensi bahan bakar optimal dengan pengalaman berkendara ramah lingkungan tanpa mengorbankan performa.

Ground Clearance 200 mm fleksibilitas menjelajah berbagai medan dengan percaya diri

Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro akan segera hadir di seluruh jaringan penjualan resmi Suzuki Indonesia.