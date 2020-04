Suzuki XL7 Sabet Gelar Mobil Terbaik 2020

Minggu, 19 April 2020 – 03:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki kembali membuktikan bahwa produk-produknya diakui pasar otomotif tanah air. Tahun ini, giliran Suzuki XL7 mendapat gelar mobil terbaik 2020.

SUV terbaru besutan Suzuki itu melanjutkan titel tertinggi Car of the Year 2019 yang dipegang oleh Ertiga.

Prestasi SUV yang baru dua bulan diluncurkan itu pantas diapresiasi. Penjualannya pun moncer, sudah lebih dari 2.000 unit terkirim ke konsumen kurang dari sebulan.

Suzuki XL7 meraih nilai terbaik dari beberapa faktor penilaian seperti desain, fitur, handling, performa, konsumsi bahan bakar, dan harga.

Melalui tampilan yang gagah dan desain khas SUV, interior yang nyaman dengan konfigurasi tujuh tempat duduk, serta berbagai fitur yang canggih seperti Smart e-Mirror dan mesin K15B berkapasitas 1.462 cc, Suzuki XL7 langsung menjadi primadona baru.

“Penghargaan tertinggi Car of the Year 2020 untuk Suzuki XL7 ini merupakan kado spesial di saat kami memperingati ulang tahun ke-50 Suzuki di Indonesia,” kata Seiji Itayama, President Director PT SIS dalam keterangan resminya hari ini, Jumat (17/4).

Total, Suzuki meraih 3 penghargaan tahun ini. Selain XL7, Suzuki juga meraih penghargaan untuk SX4 S-CROSS sebagai Best Low Crossover, selama 2 tahun berturut-turut. Penghargaan juga didapatkan Jimny sebagai Rookie of the Year. (mg8/jpnn)