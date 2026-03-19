Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa Akhirnya Tayang di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru yang dibintangi Luna Maya dan Reza Rahadian, Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa akhirnya tayang mulai 18 Maret 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

Sejak gala premiere, film persembahan Soraya Intercine Films itu telah mendapat ulasan positif dari para penonton.

Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa menghadirkan hiburan dari horor kolosal megah bertabur jajaran pemeran legendaris dan komedian ternama Indonesia.

Film tersebut membawa hiburan ketegangan, teror santet, sekaligus visual yang memukau.

Melihat reaksi penonton yang sudah menonton lebih dahulu, Luna Maya mengaku sangat bahagia.

"Meski awalnya sempat tegang karena ini film Lebaran pertamaku. Aku rasa film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa pas banget untuk Lebaran karena kita bisa melihat bagaimana kemegahan sinematik dari film Suzzanna leveling up di seri yang terbaru ini,” kata Luna Maya.

“Di film ketiga Suzzanna, aku benar-benar merasa seluruh tim dan kru seperti hidup semuanya, nge-blend. Bagiku itu menjadi semangat saat ada di lokasi syuting dalam mengerjakan filmnya. Saat melakukannya jadi tidak ada rasa penolakan sedikit pun. Sangat senang dalam proses film SUZZANNA, dan semoga energinya sampai ke penonton,” tambahnya.

Pada 19 Maret 2026, Soraya Intercine Films mengajak penonton untuk nobar bersama jajaran pemeran Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa di Senayan City XXI pada show 15:50 WIB.