Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa, Spesial Bagi Luna Maya

Kamis, 12 Februari 2026 – 10:10 WIB
Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa, Spesial Bagi Luna Maya - JPNN.COM
Aktris Luna Maya. Foto: Dok. Soraya Intercine Films/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sibuk membintangi film pada 2025, Luna Maya mengatakan bahwa tahun ini cukup berbeda baginya.

Dia hanya akan bermain dalam satu judul film sepanjang tahun ini, yakni film horor terbaru persembahan Soraya Intercine Films, Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Ini merupakan ketiga kalinya Luna Maya memerankan karakter dari IP horor terbesar Indonesia, Suzzanna, dan memerankan karakter bernama Suzzanna, dan untuk pertama kalinya dirinya tidak memerankan sosok hantu.

Baca Juga:

Dalam film kali ini, Luna Maya akan beradu peran dengan aktor Pemenang 6 Piala Citra FFI, Reza Rahadian.

"Di film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa ini bisa dibilang aku lebih senang, karena enggak jadi hantu, enggak jadi sundel bolong. Di sini Suzzanna berperan sebagai manusia full dari awal sampai akhir. Jadi itu yang membedakan dari film-film Suzzanna sebelumnya," ungkap Luna Maya.

Dalam memerankan Suzzanna, perempuan berusia 42 tahun itu menjelaskan tantangannya yakni bagaimana menghidupkan Suzzanna sebagai karakter.

Baca Juga:

Luna Maya mencoba menampilkan maruah dari almarhumah Suzzanna saat berakting.

"Bunda (Suzzanna) itu punya ciri khas sekali bagaimana beliau berakting, dialognya, penekanan intonasinya, dan pelafalan konsonan huruf tertentu. Itu yang selalu diingat-ingat. Aku juga lebih banyak mendengarkan kembali bagaimana beliau berbicara dan berdialog dalam klip-klip yang aku tonton,” ungkap istri Maxime Bouttier itu.

Luna Maya berharap film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa bisa mendapat sambutan yang tinggi dari penonton Indonesia saat tayang pada momen Lebaran tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Luna Maya  Film Luna Maya  Suzzanna  Santet Dosa di Atas Dosa  Suzzanna Santet Dosa di Atas Dosa 
BERITA LUNA MAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp