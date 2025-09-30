SVB Puji Potensi Pebiliar Muda Indonesia, Dorong Pembinaan & Regenerasi

jpnn.com - JAKARTA - Pebiliar dunia Shane Van Boening (SVB) mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak atlet biliar potensial. Oleh karena itu, pebiliar asal Amerika Serikat ini menegaskan pembinaan dan regenerasi harus terus berlanjut.

SVB mengatakan generasi muda yang menyukai biliar menjadi modal penting bagi perkembangan cabang olahraga itu, sehingga berpotensi besar melahirkan atlet-atlet kelas dunia.

Dia menjelaskan, kehadiran para pemain muda Indonesia pada berbagai turnamen merupakan langkah positif dalam mengasah kemampuan dan pengalaman karena mereka bisa belajar banyak dari berbagai pertandingan.

"Mereka bisa menjadi lebih bagus, berproses, dan berusaha untuk menjadi lebih bagus," kata atlet berusia 42 tahun itu di Jakarta, Senin (29/9) malam.

Peraih banyak gelar internasional itu menilai atmosfer biliar di Indonesia sangat mendukung perkembangan atlet-atlet potensial yang terlihat dari banyaknya penggemar di berbagai ajang dan dukungan budaya masyarakat terhadap olahraga tersebut.

"Saya menyukai Indonesia karena orang-orang di sini dan budayanya, ada banyak fan saya juga, dan saya pikir Indonesia adalah negara yang bagus untuk dikunjungi dan bermain biliar disini," ungkapnya.

SVB optimistis apabila pembinaan dan antusiasme terhadap olahraga biliar terus berkembang, Indonesia bisa melahirkan juara dunia. Namun, lanjut dia, proses tersebut membutuhkan waktu dan konsistensi.

Saat ini, SVB tengah mempersiapkan diri menuju pertandingan dunia April tahun depan.