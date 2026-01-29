Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

SWA Media Group Gelar Awarding 2025, Puluhan Perusahaan Ini Raih Penghargaan

Kamis, 29 Januari 2026 – 03:29 WIB
SWA Media Group Gelar Awarding 2025. Foto dok SWA

jpnn.com, JAKARTA - Majalah SWA, SWANETWORK, dan Business Digest menggelar ajang penghargaan di Shangri-La Hotel Jakarta.

Mengusung tema Leveraging Digital Innovation and Customer Experience Approach to Achieve Business Excellence, acara ini memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan transformasi di bidang inovasi digital marketing dan pengalaman pelanggan.

Rangkaian acara ini terdiri dari konferensi dan penyerahan beberapa kategori penghargaan utama, yaitu Indonesia Digital Marketing Champions 2025, Indonesia Customer Experience Award 2025 dan Indonesia Customer Experience Champions 2025.

Dalam sambutannya, Kemal E. Gani, Chairman SWA Media Group, menekankan pentingnya konsep ambidextrous organization.

"Kami memandang customer experience bukan lagi sekadar layanan pendukung, melainkan sebuah produk ekonomi yang didesain secara prima sesuai kebutuhan pelanggan," ujar Kemal.

Dia menambahkan di era digital marketing saat ini, penggunaan teknologi harus mampu memberikan pengalaman yang nyata dan bermanfaat bagi pelanggan, bukan sekadar mengejar popularitas semata.

Adapun penentuan pemenang dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dan objektif.

Selain sesi penganugerahan, acara ini menghadirkan sesi konferensi yang diisi oleh para pemimpin bisnis terkemuka untuk berbagi wawasan.

Acara ini memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan transformasi di bidang inovasi digital marketing dan pengalaman pelanggan.

