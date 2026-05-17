Swasembada Pangan Tercapai Sangat Cepat, Prabowo Berterima Kasih kepada Mentan Amran

jpnn.com - NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto memuji Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas keberhasilan mewujudkan swasembada pangan nasional hanya dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dari target empat tahun yang ditetapkan pemerintah.

Prabowo menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

"Swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Indonesia negara besar dengan 287 juta rakyat. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Namun, berhasil,” katanya.

Prabowo menegaskan bahwa sebagai kepala negara dirinya memikul tanggung jawab penuh atas ketahanan pangan nasional.

Karena itu, ia memberi mandat langsung kepada Mentan Amran beserta seluruh jajaran pertanian untuk mencapai swasembada pangan dalam empat tahun. Namun, target tersebut mampu diwujudkan jauh lebih cepat.

“Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya, saya minta swasembada pangan dalam empat tahun. Mereka bisa hasilkan dalam satu tahun,” tuturnya.

Presiden Prabowo juga secara khusus menyampaikan rasa terima kasih dan kekagumannya kepada Mentan Amran yang dinilainya memiliki kapasitas, pengalaman, dan keberpihakan kuat kepada petani Indonesia.

“Saya berterima kasih. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa ketemu seorang seperti Andi Amran Sulaiman. Saya tidak pernah kenal beliau. Kebetulan saya ketemu, saya tanya dua tiga pertanyaan, ini orang oke pemikirannya,” ujar Presiden.