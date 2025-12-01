Swiss-Belexpress Resmi Hadir di Palu, Tawarkan Kenyamanan dan Lokasi yang Strategis

jpnn.com, PALU - Swiss-Belhotel International resmi membuka properti ekonomi-bujet terbarunya, Swiss-Belexpress Palu di Sulawesi Tengah pada Sabtu, 29 November 2025.

Acara peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid diwakili Sekretaris Daerah (Sekda Sulteng) Novalin bersama pemilik hotel Hendrik Gary Lyanto, Swiss-Belhotel International Regional Director of Operations and Development Fabrice Mini, serta para pejabat pemerintah daerah setempat.

Pembukaan ini menegaskan komitmen berkelanjutan Swiss-Belhotel International di Indonesia dalam menghadirkan akomodasi bernilai tinggi dengan konsep sederhana, nyaman, dan tetap mengedepankan keramahtamahan lokal, khususnya di wilayah Sulawesi.

Chairman and President Swiss-Belhotel International Gavin M. Faull menyampaikan pembukaan Swiss-Belexpress Palu sejalan dengan strategi brand pihaknya untuk menghadirkan akomodasi ekonomi-bujet berkualitas tinggi di berbagai wilayah berkembang di Indonesia, termasuk Sulawesi.

"Kami bangga dapat berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perhotelan di kawasan ini dengan beroperasinya sembilan hotel kami di Pulau Sulawesi, termasuk dua properti di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Gavin M. Faull dalam keterangannya, Senin (1/12).

Mengusung gaya desain kontemporer, Swiss-Belexpress Palu menawarkan konsep budget city, hotel yang mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan nilai terbaik bagi para pelancong urban.

Tata ruang yang fungsional dan interior yang menyegarkan menghadirkan suasana rileks setelah seharian melakukan pertemuan bisnis atau menjelajahi kota.

Bagi tamu yang ingin beraktivitas atau mengeksplorasi Palu, hotel ini menawarkan lokasi yang strategis — hanya 20 menit menuju berbagai atraksi lokal, seperti Gong Perdamaian Palu serta pantai-pantai indah di sekitarnya, dan hanya 10 menit dari Bandara Mutiara SIS Al-Jufri.