Swiss-Belhotel International Resmi Meluncurkan Swiss-Belexpress KM 379A Batang di Tol Trans Jawa

jpnn.com, JAKARTA - Swiss-Belhotel International dan PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) resmi bekerja sama meluncurkan hotel terbarunya Swiss-Belexpress yang berlokasi di Rest Area KM 379A Jalan Tol Pemalang–Batang pada (11/12).

Peresmian itu pun dihadiri oleh Bupati Batang, M Faiz Kurniawan SH, MH.

Pencapaian ini menandai kehadiran hotel keempat di bawah brand Swiss-Belexpress di jaringan Tol Trans-Jawa, setelah suksesnya pembukaan di KM 166, KM 164 Cipali, dan KM 260 Banjaratma.

Terletak strategis di Rest Area KM 379A, hotel baru Swiss-Belexpress ini dirancang untuk melayani pelancong bisnis maupun wisata yang melintasi Pulau Jawa.

Hotel ini menawarkan perpaduan kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan yang sempurna—dirancang khusus untuk para pengguna jalan tol yang ingin beristirahat tanpa harus keluar jauh dari jalur utama.

Direktur PT Puri Sentul Permai Tbk. Rolf Pohan mengatakan bahwa kehadiran hotel di dalam kawasan rest area merupakan sebuah komitmen untuk mentransformasi area istirahat menjadi pusat layanan terpadu, di mana para pengendara dapat beristirahat, bersantap, beribadah, mengisi bahan bakar, hingga menginap—semuanya tanpa meninggalkan jalan tol.

Fasilitas ini sejalan dengan standar hotel Swiss-Belexpress lainnya di rest area, seperti di KM 166 dan KM 164 (27 kamar, sistem lapor masuk mandiri, area parkir), serta KM 260 Banjaratma (kolam renang, lounge, sistem lapor masuk mandiri dan area parkir).

Swiss-Belexpress KM 379A juga dilengkapi dengan ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk rapat, pertemuan, maupun acara privat.