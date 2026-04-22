Swiss-Belresidences Kalibata Ajak Tamu Nikmati Kemudahan & Benefit Eksklusif via Mobile App

jpnn.com, JAKARTA - Swiss-Belhotel International menghadirkan Aplikasi Mobile Swiss-Belhotel International yang menjadi langkah penting dalam perjalanan transformasi digital perusahaan.

Dirancang untuk memberikan kemudahan, nilai tambah, dan konektivitas dalam satu platform, aplikasi ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Swiss-Belhotel International dalam meningkatkan pengalaman tamu melalui teknologi yang terintegrasi.

Hadirnya aplikasi ini melengkapi pengembangan teknologi strategis yang telah dilakukan sejak tahun lalu, termasuk implementasi booking engine baru, pembaruan website, serta penguatan sistem Customer Relationship Management (CRM).

Dengan demikian, Swiss-Belhotel International kini memiliki ekosistem digital yang saling terhubung, menghadirkan pengalaman yang lebih seamless mulai dari tahap pencarian hingga pemesanan dan layanan selama menginap.

Executive Director and Senior Vice President-Information Technology, E-commerce and Distribution Matthew Faull mengatakan aplikasi mobile Swiss-Belhotel International merupakan puncak dari program transformasi digital yang telah dirancang secara terstruktur.

"Dengan mengintegrasikan booking engine, website, CRM, dan platform mobile dalam satu ekosistem, kami dapat menghadirkan pengalaman yang lebih efisien, responsif, dan berfokus pada kebutuhan tamu. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kami menciptakan nilai melalui integrasi,” kata Matthew Faull.

Sementara itu, General Manager Swiss-Belresidences Kalibata Nungrudin Sukmawati menambahkan peluncuran aplikasi mobile Swiss-Belhotel International ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kemudahan yang lebih terintegrasi bagi para tamu.