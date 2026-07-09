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JPNN.com - Travel - Destinasi

Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan LUME, Destinasi Kuliner Khas Nusantara

Kamis, 09 Juli 2026 – 17:52 WIB
Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan LUME, Destinasi Kuliner Khas Nusantara - JPNN.COM
Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan LUME, destinasi kuliner terbaru yang menawarkan pengalaman bersantap dengan perpaduan cita rasa Asia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan LUME, destinasi kuliner terbaru yang menawarkan pengalaman bersantap dengan perpaduan cita rasa Asia dan Indonesia dalam suasana modern dan hangat.

Berlokasi di lantai satu hotel, LUME menjadi bagian dari pengembangan fasilitas hotel sekaligus memperkaya pilihan destinasi kuliner di kawasan Jakarta Selatan.

General Manager Swiss-Belresidences Kalibata, Roni Martadinata mengatakan kehadiran LUME merupakan bagian dari komitmen hotel untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi para tamu.

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"Melalui LUME, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar tempat untuk menikmati hidangan. Kami ingin menciptakan sebuah destinasi yang menawarkan pengalaman bersantap yang hangat, nyaman, dan mampu menghadirkan momen kebersamaan. Harapannya, LUME dapat menjadi salah satu pilihan kuliner baru bagi masyarakat Jakarta Selatan sekaligus melengkapi pengalaman menginap para tamu di Swiss-Belresidences Kalibata," ujar Roni Martadinata.

LUME memadukan kekayaan kuliner dari berbagai negara Asia dengan sentuhan khas Nusantara.

Setiap hidangan dirancang untuk menghadirkan keseimbangan antara cita rasa autentik, kreativitas, dan presentasi modern, sehingga memberikan pengalaman bersantap yang akrab sekaligus berbeda bagi setiap tamu.

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Hadir sebagai bagian dari pengembangan fasilitas lifestyle di Swiss-Belresidences Kalibata, LUME dirancang tidak hanya sebagai restoran, tetapi juga sebagai ruang yang mempertemukan pengalaman kuliner, kebersamaan, dan kenyamanan dalam satu destinasi.

Baik untuk makan siang bersama kolega, makan malam keluarga, maupun sekadar menikmati waktu santai, LUME menawarkan suasana yang
hangat dan modern bagi setiap pengunjung.

Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan LUME, destinasi kuliner terbaru yang menawarkan pengalaman bersantap dengan perpaduan cita rasa Asia.

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TAGS   Swiss-Belresidences Kalibata  Kuliner  destinasi  LUME  hotel 
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