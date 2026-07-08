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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Swiss Jadi Penghalang Baru Argentina, Mampukah Lionel Messi Melanjutkan Magisnya?

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:38 WIB
Swiss Jadi Penghalang Baru Argentina, Mampukah Lionel Messi Melanjutkan Magisnya? - JPNN.COM
Swiss berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Albert Gea.

jpnn.com - Setelah melalui laga penuh drama melawan Mesir, Argentina akan menghadapi Swiss di babak perempat final Piala Dunia 2026.

Duel Argentina kontra Swiss akan digelar di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Minggu (12/7/2026) pukul 08.00 WIB.

Pertandingan tersebut dipastikan berlangsung menarik mengingat kedua tim sama-sama lolos dengan perjuangan yang tidak mudah.

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Argentina ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Mesir lewat kemenangan dramatis 3-2.

Lionel Messi dan kolega bahkan sempat berada dalam posisi sulit setelah tertinggal dua gol.

Namun, sang juara bertahan mampu menunjukkan mental juara dengan membalikkan keadaan hingga memastikan langkah ke delapan besar.

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Cristian Romero menjadi pemain yang membuka harapan Argentina sebelum Messi menyamakan kedudukan. Gol kemenangan akhirnya lahir melalui sundulan Enzo Fernandez pada masa injury time.

Sementara itu, Swiss juga harus bekerja keras untuk mengamankan tempat di perempat final.

Setelah melalui laga penuh drama melawan Mesir, Argentina akan menghadapi Swiss di babak perempat final Piala Dunia 2026.

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TAGS   Swiss  Argentina  Lionel Messi  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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