Syafrudin Budiman: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Terus Meningkat di Atas 6 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Rilis 5 Mei 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 meningkat tumbuh 5,61 persen.

Pertumbuhan ini mencapai angka Rp 6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun.

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen.

Hasil positif Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 sebesar 5,61 Persen (Y-on-Y) mendapat respon positif dari Tokoh Relawan Prabowo-Gibran, Syafrudin Budiman.

Koordinator Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG) menilai kenaikan ini menjadi bukti Visi-Misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran makin nyata.

"Visi-Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subanto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming semakin nyata dirasakan masyarakat. Kenaikan dari Triwulan IV 2025 sebesar 5,39% menjadi 5,61% pada Triwulan I 2026 adalah prestasi keberhasilan Presiden Prabowo," kata Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budinan SIP disampaikan kepada media, MInggu (17/5/2026).

Ketua Umun DPP Perhimpunan UKM Indonesia ini, sangat yakin pertumbuhan ekonomi akan terus tumbuh di atas 6% di 2026. Penilaian ini akibat banyak serapan lapangan kerja yang baik, akibat masuknya investasi asing, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan dan progam-program lainnya.