Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Syafrudin Budiman: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Terus Meningkat di Atas 6 Persen

Minggu, 17 Mei 2026 – 13:09 WIB
Syafrudin Budiman: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Terus Meningkat di Atas 6 Persen - JPNN.COM
Tokoh Relawan Prabowo-Gibran, Syafrudin Budiman (tengah) sekaligus Koordinator Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rilis 5 Mei 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 meningkat tumbuh 5,61 persen.

Pertumbuhan ini mencapai angka Rp 6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen (y-on-y).

Baca Juga:

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen.

Hasil positif Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 sebesar 5,61 Persen (Y-on-Y) mendapat respon positif dari Tokoh Relawan Prabowo-Gibran, Syafrudin Budiman.

Koordinator Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG) menilai kenaikan ini menjadi bukti Visi-Misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran makin nyata.

Baca Juga:

"Visi-Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subanto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming semakin nyata dirasakan masyarakat. Kenaikan dari Triwulan IV 2025 sebesar 5,39% menjadi 5,61% pada Triwulan I 2026 adalah prestasi keberhasilan Presiden Prabowo," kata Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budinan SIP disampaikan kepada media, MInggu (17/5/2026).

Ketua Umun DPP Perhimpunan UKM Indonesia ini, sangat yakin pertumbuhan ekonomi akan terus tumbuh di atas 6% di 2026. Penilaian ini akibat banyak serapan lapangan kerja yang baik, akibat masuknya investasi asing, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan dan progam-program lainnya.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 meningkat tumbuh 5,61 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pertumbuhan ekonomi  Berita Ekonomi Terkini  Syafrudin Budiman  gus din 
BERITA PERTUMBUHAN EKONOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp