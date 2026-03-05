Syahganda Luncurkan Buku Menggugat Republik, Yakin Prabowo Mampu Hadapi Situasi Krisis

jpnn.com - BANDUNG - Dr. Syahganda Nainggolan meluncurkan buku terbaru berjudul “Menggugat Republik (Politik, Keadilan Sosial, dan Kemandirian Bangsa)” Peluncuran buku itu dirangkai dengan seminar bertema 'Prabowonomics, Demokrasi, dan Tantangan ke Depan' di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (5/3).

Peluncuran buku dan seminar itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai keynote speaker. Hadir pula sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Sejumlah tokoh lain turut hadir dalam diskusi tersebut, seperti Rektor ITB Tatacipta Dirgantara, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun, serta Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat.

Peluncurkan buku karya Syahganda Nainggolan menjadi ruang diskusi mengenai arah demokrasi dan strategi kepemimpinan nasional di tengah ketidakpastian global.

Syahganda mengatakan bahwa buku itu lahir dari keyakinannya terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menghadapi situasi krisis.

Menurut dia, buku ini memotret tantangan Indonesia ke depan, mulai dari dinamika demokrasi, kondisi ekonomi, hingga konteks geopolitik global.

Dia menambahkan bahwa sekitar 30 persen isi buku itu membahas konsep 'Prabowonomics', termasuk pandangannya mengenai kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menghadapi tekanan ekonomi dan geopolitik.

"Buku ini saya tulis karena saya yakin Pak Presiden Prabowo adalah orang yang tepat memimpin republik di saat krisis seperti sekarang," kata Syahganda saat ditemui di lokasi diskusi.