JPNN.com - Nasional - Tokoh

Syahganda Nainggolan Sebut SBY Layak Diusulkan jadi Sekjen PBB

Rabu, 24 September 2025 – 23:04 WIB
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan mengatakan SBY layak diusulkan Indonesia menjadi Sekjen PBB. Foto dok. GREAT Institute

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang mendukung PBB dalam membangun persaudaraan global, mengentaskan kemiskinan, dan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel.

Pidato yang disampaikan Prabowo di depan para pemimpin dunia pada Sidang Umum PBB di New York. Senin (22/9) menjadi kesempatan Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. 

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) layak diusulkan Indonesia menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode mendatang. 

"Indonesia bisa mengusulkan Pak SBY menjadi Sekjen PBB," kata Syahganda, Rabu (24/9).

Menurut Syahganda, pidato Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pentingnya PBB di suasana dunia yang penuh konflik. Prabowo menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendukung peran PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Syahganda juga menilai bahwa kehadiran Prabowo sebagai salah satu pemimpin dunia yang progresif akan sangat terbantu jika organisasi PBB dipimpin oleh Indonesia, khususnya SBY.  

"SBY bisa diusulkan menjadi pengganti António Guterres yang akan selesai masa tugasnya sekjen PBB dalam waktu dekat," ujarnya 

Syahganda menambahkan sangat tepat bagi Indonesia mengusulkan SBY menjadi Sekjen PBB. Dengan pengalaman dan kepemimpinan SBY yang luas akan membuat PBB menjadi sentral kembali.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan mengatakan SBY layak diusulkan Indonesia menjadi Sekjen PBB

