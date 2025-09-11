Syahganda Yakin Menkeu Purbaya Mampu Bawa Dampak Pertumbuhan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Syahganda Nainggolan mengaku yakin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mampu membawa dampak positif pada perekonomian Indonesia.

Keyakinan tersebut berdasar pada respons publik yang positif terhadap menteri keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani itu.

"Saya meyakini industrialisasi Indonesia akan kembali ke relnya," kata Syahganda saat Great Lecture 'Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8 Persen' di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9).

Syahganda mengingatkan bahwa pertumbuhan signifikan saja tidak cukup.

Menurutnya, pertumbuhan yang terjadi harus dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

"Bagus saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan itu langsung dirasakan masyarakat. Itulah perlunya growth through equity,” ujarnya.

Selain itu, Syahganda menyebutkan, masyarakat saat ini tengah menaruh harapan baru pada sosok Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Tentunya, melalui kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.