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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Syam Basrijal: Atasi Polusi Udara dengan Percepatan Investasi Energi Terbarukan

Jumat, 03 Juli 2026 – 22:19 WIB
Syam Basrijal: Atasi Polusi Udara dengan Percepatan Investasi Energi Terbarukan - JPNN.COM
Direktur PT Gema Aset Solusindo, Syam Basrijal. Foto: dok GAS

jpnn.com, JAKARTA - Direktur PT Gema Aset Solusindo, Syam Basrijal, menilai persoalan polusi udara di Jakarta tidak bisa lagi diselesaikan hanya melalui kebijakan jangka pendek.

Menurutnya, perbaikan kualitas udara membutuhkan keberanian politik untuk mempercepat transisi energi serta investasi pada pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Syam mengatakan berbagai langkah yang selama ini ditempuh pemerintah, seperti imbauan penggunaan masker, penerapan work from home (WFH), rekayasa cuaca, uji emisi kendaraan, hingga pembatasan lalu lintas, hanya mampu meredam dampak polusi untuk sementara waktu.

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"Polusi udara Jakarta terus berulang dari tahun ke tahun dengan pola yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Jakarta bukan lagi sekadar masalah lalu lintas perkotaan, melainkan masalah struktural dari sistem energi dan industri yang menopang aktivitas ekonomi nasional," ujar Syam.

Dia menjelaskan Jakarta berada dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali yang menjadi pusat pasokan energi bagi kawasan industri, pemerintahan, transportasi, pelabuhan, hingga pusat data nasional.

Namun, menurutnya, dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara masih menjadi penyumbang utama emisi pencemar udara.

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"Hingga hari ini, PLTU batu bara masih mendominasi sekitar 70 persen sistem kelistrikan Jawa-Bali. Artinya, fondasi energi yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada pembakaran energi fosil dalam skala masif. Ketika ketergantungan terhadap PLTU batu bara tetap tinggi, maka polusi udara Jakarta pada dasarnya tidak pernah benar-benar selesai," katanya.

Syam mengingatkan bahwa dampak polusi udara tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi isu kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Polusi udara Jakarta terus berulang dari tahun ke tahun dengan pola yang hampir sama.

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TAGS   Polusi Udara  energi terbarukan  polusi jakarta  work from home 
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