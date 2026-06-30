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JPNN.com - Pendidikan

Syarat Beasiswa LPDP Tahap II 2026 Lebih Ringan, Terutama soal Kemampuan Berbahasa Inggris

Selasa, 30 Juni 2026 – 17:00 WIB
Syarat Beasiswa LPDP Tahap II 2026 Lebih Ringan, Terutama soal Kemampuan Berbahasa Inggris - JPNN.COM
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan memastikan syarat untuk mendapatkan Beasiswa LPDP Tahap II 2026 lebih ringan. Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP kembali melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan pada Beasiswa LPDP Tahap II Tahun 2026.

Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses pendidikan tinggi, serta memperkuat keberpihakan kepada kelompok afirmasi.

Direktur Utama LPDP Yon Arsal menyampaikan bahwa beasiswa LPDP merupakan bagian dari investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun talenta unggul Indonesia.

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"Melalui program ini, LPDP mendorong putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan pendidikan, memperkuat kompetensi, dan kembali berkontribusi bagi pembangunan nasional," ujarnya dalam media briefing dengan Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik), Senin (29/6).

Salah satu perubahan penting dalam Beasiswa LPDP Tahap II 2026 ialah keringanan persyaratan kemampuan bahasa Inggris.

Kebijakan ini dinilai memberi ruang lebih luas bagi calon pendaftar, terutama mereka yang berasal dari kelompok afirmasi dan memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga sertifikasi bahasa.

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Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso memaparkan, terdapat sejumlah penyesuaian ketentuan yang bersifat menguntungkan bagi pendaftar.

Untuk pendaftar afirmasi tujuan dalam negeri, sertifikat kemampuan bahasa Inggris tetap tidak dipersyaratkan. 

Syarat untuk mendapatkan Beasiswa LPDP Tahap II 2026 lebih ringan, peluang kuliah makin terbuka. Silakan disimak.

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TAGS   LPDP  beasiswa LPDP  bahasa Inggris  CPNS 
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