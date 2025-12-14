Syelhan, Atlet Sepeda ASC Monsters Binaan Sahroni Persembahkan Medali Emas untuk RI di SEA Games 2025

jpnn.com - Muhammad Syelhan Nurrahmat, atlet sepeda dari klub ASC Monsters binaan Ahmad Sahroni mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games ke-33.

Syelhan turun pada nomor Men Team Time Trial balap sepeda di Prachinburi, Thailand, pada Minggu (14/12).

Atlet yang tergabung dalam men team time trial bersama pesepeda lainnya, yakni Aiman Cahyadi, Astnan Maulana, dan Raihan Maulidan mencatat waktu finis 1:13:27 untuk jarak tempuh 48,5 km.

Catatan waktu tersebut mengungguli Thailand yang berada di posisi kedua dengan waktu 1:14:31, dan Filipina di peringkat ketiga dengan catatan 1:16:08.

Syelhan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pembina ASC Monsters, Ahmad Sahroni yang menurutnya tidak hanya melakukan pembinaan empat tahun terakhir, tetapi juga memberi support penuh untuknya mengikuti berbagai kejuaraan di dalam maupun luar negeri demi terus mengasah skill.

"Terima kasih support-nya Bapak Ahmad Sahroni. Saya alhamdulillah berhasil mendapatkan medali emas di SEA Games 2025 Thailand. Terima kasih support dan kepercayaannya selama ini terhadap skill dan kemampuan saya," kata Syelhan.

"Semoga pencapaian ini bisa membanggakan masyarakat di tanah air dan tentunya akan menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk terus berprestasi," lanjut Syelhan di sela-sela upacara pengalungan medali yang digelar di Prachinburi hari ini (14/12), dikutip dari siaran pers.

Menurut Syelhan, rute balap kali ini sangat sesuai dengan karakteristiknya. Dia pun puas dengan kerja sama tim yang solid dari start hingga finish.