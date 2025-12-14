Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Syelhan, Atlet Sepeda ASC Monsters Binaan Sahroni Persembahkan Medali Emas untuk RI di SEA Games 2025

Minggu, 14 Desember 2025 – 19:27 WIB
Syelhan, Atlet Sepeda ASC Monsters Binaan Sahroni Persembahkan Medali Emas untuk RI di SEA Games 2025 - JPNN.COM
Muhammad Syelhan Nurrahmat, atlet sepeda dari klub ASC Monsters binaan Ahmad Sahroni raih medali emas SEA Games 2025 di Thailand. Foto: ASC Monsters

jpnn.com - Muhammad Syelhan Nurrahmat, atlet sepeda dari klub ASC Monsters binaan Ahmad Sahroni mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games ke-33.

Syelhan turun pada nomor Men Team Time Trial balap sepeda di Prachinburi, Thailand, pada Minggu (14/12).

Atlet yang tergabung dalam men team time trial bersama pesepeda lainnya, yakni Aiman Cahyadi, Astnan Maulana, dan Raihan Maulidan mencatat waktu finis 1:13:27 untuk jarak tempuh 48,5 km.

Baca Juga:

Catatan waktu tersebut mengungguli Thailand yang berada di posisi kedua dengan waktu 1:14:31, dan Filipina di peringkat ketiga dengan catatan 1:16:08.

Syelhan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pembina ASC Monsters, Ahmad Sahroni yang menurutnya tidak hanya melakukan pembinaan empat tahun terakhir, tetapi juga memberi support penuh untuknya mengikuti berbagai kejuaraan di dalam maupun luar negeri demi terus mengasah skill.

"Terima kasih support-nya Bapak Ahmad Sahroni. Saya alhamdulillah berhasil mendapatkan medali emas di SEA Games 2025 Thailand. Terima kasih support dan kepercayaannya selama ini terhadap skill dan kemampuan saya," kata Syelhan.

Baca Juga:

"Semoga pencapaian ini bisa membanggakan masyarakat di tanah air dan tentunya akan menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk terus berprestasi," lanjut Syelhan di sela-sela upacara pengalungan medali yang digelar di Prachinburi hari ini (14/12), dikutip dari siaran pers.

Menurut Syelhan, rute balap kali ini sangat sesuai dengan karakteristiknya. Dia pun puas dengan kerja sama tim yang solid dari start hingga finish.

Muhammad Syelhan Nurrahmat, atlet sepeda dari klub ASC Monsters binaan Ahmad Sahroni mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games ke-33.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games  Syelhan  Atlet sepeda  Medali Emas  Indonesia  Sahroni  Ahmad Sahroni  ASC Monsters  sepeda 
BERITA SEA GAMES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp