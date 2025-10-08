Syifa Hadju Dilamar El Rumi, Deswita Maharani Menangis Saat Video Call

jpnn.com, JAKARTA - Deswita Maharani menceritakan momen saat Syifa Hadju mengungkapkan dirinya telah dilamar oleh sang kekasih, El Rumi.

Sebagai salah seorang yang dekat dengan Syifa Hadju, istri Ferry Maryadi itu juga dihubungi melalui panggilan video atau video call.

Deswita Maharani mengatakan, kekasih El Rumi itu memang membagikan momen bahagia itu kepada keluarga, lalu orang-orang terdekat, termasuk dirinya.

Baca Juga: Film Believe Menang di Las Vegas dan Siap Tampil di Times Square New York

Deswita mengaku tak kuasa menangis haru saat Syifa Hadju memamerkan cincin yang melingkar di jari manis wanita 25 tahun tersebut.

"Aku langsung, 'Hua!' Begitu. Nangislah aku langsung berderai air mata. Terus dia, 'jangan nangis, jangan nangis,' begitu," ujar Deswita Maharani di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (6/10).

Menurutnya, dilamar oleh orang terkasih dengan cara yang romantis dan di tempat yang indah merupakan impian hampir semua perempuan.

"Itu kayaknya impian semua wanita yang memiliki hubungan yang serius dengan pria pilihan yang dicintainya tuh pasti pengin dilamar dengan suasana yang romantis," ucap Deswita Maharani.

Akan tetapi, dia mengatakan, bukan Syifa Hadju yang meminta untuk dilamar di Lauterbrunnen, Swiss.