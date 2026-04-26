Syifa Hadju Dinikahkan Oleh Wali Hakim, Adhyaksa Dault Ungkap Faktanya
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritis El Rumi dan Syifa Hadju telah resmi menikah, yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4).
Sosok yang menikahkan Syifa Hadju dengan El Rumi ternyata bukan ayah kandung wanita 25 tahun tersebut.
Habib Usman bin Yahya yang hadir sebagai pembaca doa di akad nikah pasangan tersebut, mengungkapkan bahwa Syifa Hadju dinikahkan oleh penghulu.
"Wali nikahnya itu penghulu. Ya, wali hakim," ujar Habib Usman Bin Yahya.
Hal senada pun diungkapkan oleh paman dari Syifa Hadju, Adhyaksa Dault.
Mantan Menpora itu mengungkapkan alasan wali nikah Syifa Hadju bukan ayah kandung aktris tersebut.
"Karena bapaknya enggak hadir," kata Adhyaksa Dault.
Akan tetapi, pria 62 tahun itu enggan berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dia hanya memastikan bahwa prosesi akad nikah berjalan dengan lancar.