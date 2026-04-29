Syifa Hadju Dipinang El Rumi, Ferry Maryadi Sempat Sesenggukan

Rabu, 29 April 2026 – 14:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ferry Maryadi dan Deswita Maharani mengungkap keseruan acara pernikahan Syifa Hadju dengan El Rumi yang digelar Minggu (26/4).

Seperti diketahui, Ferry Maryadi dan Deswita Maharani memang dekat dengan Syifa Hadju semenjak mereka terlibat dalam sinetron yang sama beberapa tahun lalu.

Deswita Maharani mengatakan, acara pernikahan pasangan muda itu terasa sangat seru sekaligus mengharukan.

Dia mengungkapkan, sang suami sempat menitikkan air mata tatkala menyaksikan prosesi akad nikah Syifa Hadju.

"Seru bangetlah. Mengharukan banget. Dia (Ferry) ketika akad sesenggukan," ujar Deswita Maharani di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (28/4).

Ferry Maryadi pun membenarkan dia sempat menangis haru melihat Syifa Hadju akhirnya menikah dengan kekasih hatinya.

"Ya sesenggukan. Ada haru, ada bahagia, ada campur-campur semuanya ya," kata Ferry Maryadi.

Deswita Maharani mengaku ada perasaan bahagia dan lega karena melihat aktris 25 tahun itu akhirnya menemukan pendamping hidup dia kenal baik secara pribadi.