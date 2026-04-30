JPNN.com - Entertainment - Seleb

Syifa Hadju Menikah dengan El Rumi, Deswita Maharani: Bahagia, Lega

Kamis, 30 April 2026 – 04:13 WIB
Pemain film dan presenter Deswita Maharani diangkat menjadi brand ambassador produsen busana khas Timur Tengah. Foto: Ist.

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Deswita Maharani mengaku telah mengenal sosok Syifa Hadju sejak lama.

Pasalnya, kedekatan Deswita Maharani dan suaminya, Ferry Maryadi, dengan Syifa Hadju sudah terjalin sejak mereka bermain dalam sinetron Mermaid In Love.

Mereka pun mengikuti perjalanan hidup Syifa Hadju hingga akhirnya dipersunting oleh El Rumi.

Deswita Maharani mengaku merasakan kebahagiaan sekaligus kelegaan karena melihat aktris berusia 25 tahun itu akhirnya menemukan pendamping hidup yang juga dikenalnya secara pribadi.

"Kenalnya dari Syifa masih remaja banget, masih baru jadi ABG banget. Terus ikut menikmati, melewati segala prosesnya sampai Syifa bisa jadi kayak sekarang begitu," ujar Deswita Maharani di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Jadi ya ada sebuah rasa bangga sih melihat dia. Bangga, bahagia, lega melihat dia akhirnya dipinang dan dijodohkan dengan orang yang enggak jauh-jauh dari lingkungan kami juga, yang aku sama Akang juga kenal secara pribadi," sambungnya.

Sebagai salah seorang yang dekat dengan Syifa Hadju, Deswita mengaku turut berbahagia melihat istri El Rumi itu akhirnya menemukan kebahagiaannya.

"Jadi kayak, ya Allah ini tuh kayak benar-benar hadiah banget ya untuk segala perjuangannya Syifa," ucap Deswita.

