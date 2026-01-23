Syifa Hadju Ungkap Kebahagiaan Seusai Dilamar El Rumi

Jumat, 23 Januari 2026 – 10:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Syifa Hadju menjadi sorotan utama dalam prosesi lamarannya dengan El Rumi yang digelar di Hutan Kota by Plataran Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Aktris muda tersebut tampil anggun dan penuh haru saat menerima lamaran sang kekasih di hadapan keluarga besar kedua belah pihak.

Sepanjang acara, Syifa tampak menikmati setiap momen dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya.

Kehangatan suasana semakin terasa ketika ia beberapa kali terlihat menggenggam tangan El sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Syifa membagikan perasaan bahagianya usai prosesi lamaran berlangsung.

"Bahkan setelah lamaran ini, hati kami terasa semakin lengkap saat merayakan pertunangan," tulis Syifa Hadju.

Dia menyebut momen tersebut sebagai salah satu fase penting dalam hidupnya yang penuh makna dan rasa syukur.

"Mempertemukan keluarga kami, dikelilingi oleh orang-orang yang paling menyayangi kami," lanjutnya.