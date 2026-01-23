Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Syifa Hadju Ungkap Kebahagiaan Seusai Dilamar El Rumi

Jumat, 23 Januari 2026 – 10:32 WIB
Syifa Hadju Ungkap Kebahagiaan Seusai Dilamar El Rumi - JPNN.COM
Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju. Foto: Instagram/syifahadju

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Syifa Hadju menjadi sorotan utama dalam prosesi lamarannya dengan El Rumi yang digelar di Hutan Kota by Plataran Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Aktris muda tersebut tampil anggun dan penuh haru saat menerima lamaran sang kekasih di hadapan keluarga besar kedua belah pihak.

Sepanjang acara, Syifa tampak menikmati setiap momen dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya.

Baca Juga:

Kehangatan suasana semakin terasa ketika ia beberapa kali terlihat menggenggam tangan El sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Syifa membagikan perasaan bahagianya usai prosesi lamaran berlangsung.

"Bahkan setelah lamaran ini, hati kami terasa semakin lengkap saat merayakan pertunangan," tulis Syifa Hadju.

Baca Juga:

Dia menyebut momen tersebut sebagai salah satu fase penting dalam hidupnya yang penuh makna dan rasa syukur.

"Mempertemukan keluarga kami, dikelilingi oleh orang-orang yang paling menyayangi kami," lanjutnya.

Syifa Hadju tampil anggun dan haru saat dilamar El Rumi di Hutan Kota by Plataran Senayan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Syifa Hadju  El Rumi  lamaran  Syifa Hadju dilamar  Pernikahan artis 
BERITA SYIFA HADJU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp