Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

SYM DRGBT 2026 Hadir dengan Berbagai Peningkatan, Penantang Serius Yamaha Aerox

Selasa, 06 Januari 2026 – 06:28 WIB
SYM DRGBT 2026 Hadir dengan Berbagai Peningkatan, Penantang Serius Yamaha Aerox - JPNN.COM
SYM DRGBT 2026. Foto: sym

jpnn.com - Sanyang Motor (SYM) kembali menaikkan standar skuter sport 150 cc melalui peluncuran DRGBT 2026.

Bukan sekadar ganti warna, DRGBT 2026 datang dengan pembaruan serius di sektor keselamatan, pengereman, dan performa.

Nama DRGBT sendiri sudah lama identik dengan karakter skuter bergaya racy di pasar Taiwan.

Baca Juga:

Mengusung desain Art-Fusion yang terinspirasi bio-naga, postur agresif, serta mesin berpendingin cairan, DRGBT punya identitas kuat.

Generasi sebelumnya sukses menyabet Red Dot Design Award 2024, mempertegas fokus SYM pada desain dan inovasi.

Di model terbaru, sorotan utama tertuju pada fitur keselamatan. SYM DRGBT 2026 telah memadukan sistem ABS dengan Cornering Traction Control System (TCS).

Baca Juga:

Teknologi bekerja memantau kondisi motor secara real-time, menjaga traksi dan kestabilan saat akselerasi maupun pengereman di tikungan.

Sistem pengereman turut ditingkatkan. Cakram depan dan belakang kini memakai floating disc, dengan ukuran cakram depan membesar menjadi 268 mm.

SYM kembali menaikkan standar skuter sport 150 cc melalui peluncuran DRGBT 2026. Penantang serius Yamaha Aerox

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SYM  SYM DRGBT 2026  Yamaha Aerox  Yamaha 
BERITA SYM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp