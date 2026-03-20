SYM NH-R 300: Motor Petualangan Kelas Menengah, Harga Rp 67,9 Juta

jpnn.com - Pabrikan roda dua asal Taiwan, SYM, kembali meramaikan segmen motor petualangan melalui model terbarunya, SYM NH-R 300.

Kehadiran motor baru menandai langkah serius SYM untuk keluar dari bayang-bayang skuter dan masuk ke segmen adventure kelas menengah.

Di sejumlah negara Eropa, termasuk Yunani, NH-R 300 mulai dilirik sebagai alternatif menarik bagi penggemar touring ringan hingga semi off-road.

Secara tampilan, NH-R 300 mengusung gaya rally yang cukup kental. Bagian depan dibuat memanjang dengan windshield tinggi.

Sementara itu, fairing setengah memberi kesan tangguh tanpa berlebihan.

Lampu depan dibuat simetris dan posisi knalpot lebih rendah. Spatbor depannya pun masih bergaya konvensional.

Masuk ke sektor fitur, SYM tak setengah hati. NH-R 300 sudah dibekali sistem pengereman ABS dual channel dari Continental, lengkap dengan cakram depan 288 mm dan belakang 222 mm.

Panel instrumen digital LCD serta dua port USB QC3.0 (Type-A dan Type-C) menambah nilai praktis untuk kebutuhan perjalanan jauh.