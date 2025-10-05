Synchronize Fest 2025, Faank Wali Pimpin Doa untuk Palestina Hingga Penonton yang Jomlo

Minggu, 05 Oktober 2025 – 16:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grup band Wali sukses mengguncang panggung hari kedua Synchronize Fest 2025.

Namun ada yang menarik dari penampilan Faank cees semalam.

Pasalnya, mereka tak hanya mengajak para penonton bernyanyi dan bergoyang bersama.

Dipimpin vokalis Wali, Faank, mereka menciptakan suasana khidmat dengan melantukan doa.

Adapun penampilan Wali dibuka dengan membawakan lagu Cari Berkah.

Dari awal lagu dimainkan, antusiasme para penonton yang berada di area Dynamic Stage terlihat begitu tinggi.

Itu terlihat dari banyaknya penonton yang memadati area tersebut.

Tak sedikit pula yang ikut bernyanyi, bahkan berjoget mengikuti alunan musik.