Synchronize Fest 2025 Hari Kedua, Pesona Ras Terkuat di Bumi Hingga Guruh Gipsy

Minggu, 05 Oktober 2025 – 13:13 WIB
Pertunjukan Guruh Gipsy dalam Synchronize Fest 2025 di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Sabtu (4/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kenangan manis tercipta dalam Synchronize Fest 2025 di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada hari kedua, Sabtu (4/10).

Hari kedua merupakan hari di mana lonjakan penonton terjadi di area festival. Antrean yang mengular sejak pukul 13.00 WIB menjadi bukti bahwa penonton tidak sabar merayakan momen menyenangkan dengan band serta musisi favorit.

Awal hari kedua Synchronize Fest 2025 ditandai oleh Idgitaf beraksi dengan konsep 'ngamen' berkeliling area festival bersama teman-teman yang berpayung kuning bergembira bersama kerumunan. Dia membawakan lagu terbaru yang belum rilis berjudul, Sedia Aku Sebelum Hujan.

Tidak lama setelahnya, berbarengan JKT48, Bilal Indrajaya, dan Biru Baru membuka Dynamic Stage, Forest Stage, dan Gigs Stage. Disusul oleh .Feast dan 510 yang memanaskan District Stage dan XYZ Stage. Lima nama tersebut punya sebuah persamaan, yakni sama-sama dipadati oleh kerumunan penonton di depan panggung.

Bahkan, aksi Biru Baru di Gigs Stage diwarnai dengan pemandangan penonton yang tidak bisa masuk ke dalam area panggung karena sudah penuh, namun tetap setia turut bernyanyi di luar.

Menjelang sore hari, pertunjukan spesial Synchronize Fest 2025 tersaji di Forest Stage. Andien hadir dengan membawakan lagu-lagu dari album keduanya, Kinanti yang rilis pada 2002 lalu. Ditemani oleh Nikita Dompas pada gitar dan Rafi Muhammad pada drum, Andien tampil menawan di depan ribuan hadirin.

“Boleh minta waktu sebentar buat merinding enggak sih (tertawa)," kata Andien.

